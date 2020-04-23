Jandarmadan köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Sazak Mahallesi'nde bir kız çocuğu, ekip aracının megafonundan 23 Nisan'ın önemini vurgulayan şiir okudu.

Jandarma ekipleri, mahallelerde, araçların megafonundan çocukların bayramını tebrik etti.

Denizli 'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal mahallelerde devriye gezen jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çocuklara hediyeler verdi.

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