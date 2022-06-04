Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret

04.06.2022 12:39

Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret Aksaray'da eğitime yönelik yaptığı faaliyetler çerçevesinde okullarda öğrencilerle buluşarak eğitimler veren jandarma ekipleri eğitimlerin ardından köy köy gezerek çocuklara sürpriz yapıp hediyeler verdi.

Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret

AKSARAY - Aksaray'da eğitime yönelik yaptığı faaliyetler çerçevesinde okullarda öğrencilerle buluşarak eğitimler veren jandarma ekipleri eğitimlerin ardından köy köy gezerek çocuklara sürpriz yapıp hediyeler verdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde kolluk görevinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde eğitim alanında da çeşitli faaliyetlerle bulunarak eğitime büyük katkı sağlıyor. Özellikle çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştiren jandarma ekipleri bu kez köy köy gezerek çocuklara sürpriz ziyaret yaptı. Jandarma ekiplerini gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocuklara sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını soran ve saatlerce vakit geçiren jandarma ekipleri yaz mevsiminin gelmesiyle de birlikte motorlarla köy köy geziyor. Dağ bayır demeden en ücra köşedeki çocuklara bile ulaşan jandarma ekipleri çocuklarla buluşmasının ardından çeşitli hediyeler vererek ayrılıyor.

"Jandarma vatanın bel kemiği, Jandarma dedin mi hayat durur"

Jandarma ekiplerinin yaptığı faaliyeti değerlendiren köy halkından Necmi Keser (40), "Jandarmamızdan Allah razı olsun. Köylü olarak gelip hatırımızı soruyorlar, çocuklarımızla ilgileniyorlar. Biz jandarmamızdan çok memnunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Jandarma bu vatanın bel kemiği. Jandarma dedin mi hayat durur. Biz Aksaray jandarmasından da, Türkiye'deki tüm jandarmalarımızdan da, sınırdaki jandarmalarımızdan da bin bin razıyız, Allah da onlardan razı olsun. Güvenliğimiz onlara ait. Örneğin ben çobanım. Dağlarda geziyorum. Bir şey olduğu zaman arıyorum, geliyorlar, derdimizi dinliyorlar, yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Ekipler hemen her gün birçok köye ulaşarak çocuklarla birlikteliğini sürdürüyor.

Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret
Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret
Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret
Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 5 ayrı operasyonda 19 düzensiz göçmen yakalandı Diyarbakır'da 5 ayrı operasyonda 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement