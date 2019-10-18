Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması
46 dakika önce
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:43 Kaynak: İHA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.
Merkez ilçe Kuzgeçe köyü ve Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü ilkokullarını ziyaret eden ekipler, ileride öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla rol model buluşması düzenlediler.
Öğrencilerle yakından ilgilenen personeller, çeşitli hediyeler verip Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttılar. - AMASYA
Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden çocuk sahibi olmak için tedavi görmeye başladı Gaspçıyı kırık ve çürük dişi ele verdi İki yaşındaki çocuk çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek