Son Dakika Haberleri: Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması
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Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması

46 dakika önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.

Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.


Merkez ilçe Kuzgeçe köyü ve Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü ilkokullarını ziyaret eden ekipler, ileride öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla rol model buluşması düzenlediler.


Öğrencilerle yakından ilgilenen personeller, çeşitli hediyeler verip Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttılar. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:43 Kaynak: İHA
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