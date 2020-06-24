Jandarmadan köylülere aile içi şiddetin önlenmesi bilgilendirme eğitimi - Son Dakika

Artvin'de jandarmadan köylülere aile içi şiddetin önlenmesi kapsamında bilgilendirme eğitimi verildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği programları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan köylerde, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar tarafından çocuk, genç ve yetişkinlere aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinde kadına karşı şiddetin sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığı, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıya ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren her türlü tutum ve davranışın şiddet olduğu anlatılarak, herhangi bir şiddete maruz kalma durumunda yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

Vatandaşlara, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan broşür ve dokümanlar da dağıtıldı.