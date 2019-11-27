Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kubar esrar operasyonu
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Jandarmadan kubar esrar operasyonu

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde kubar esrar operasyonu yaptı.

Jandarmadan kubar esrar operasyonu, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde kubar esrar operasyonu yaptı.


Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar ve yapılan teknik takip sonucunda gece yarısı operasyon düzenledi.


Çiçekdağı ilçesi Köseli Beldesinde yapılan operasyonda M.K., İ.A, S.A., ve M.C., adlı kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette (250) gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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