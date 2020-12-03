Jandarmadan küçük Zeynep'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ikamet eden Zeynep Erçetin'in doğum günü jandarma tarafından kutlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeynep Erçetin'in doğum gününü jandarma kutladı. İlçeye bağlı Göldüzü köyünde yaşayan ve kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan Zeynep Erçetin, jandarma ihbar hattını arayarak doğum günü olduğu söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri pasta alarak Zeynep'e sürpriz yaptı. - BİTLİS