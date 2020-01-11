Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu

6 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kaçakçıların elinde çeşitli özelliklerde tarihi eşya ele geçirildi.

Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kaçakçıların elinde çeşitli özelliklerde tarihi eşya ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine ilişkin yürüttüğü başarılı çalışmada tarihi eser kaçakçılarına darbe vuruldu. S.E. isimli zanlının tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen S.E. isimli şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 27 adet bronz sikke, 3 adet toprak çömlek, 33 adet muhtelif taş obje, 43 adet muhtelif metal obje, 2 adet CZ Marka metal arama detektörü ele geçirildi. Zanlı S.E., jandarmaya götürüldükten sonra ifadesi alınarak adli makamlara sevk edildi.

(Erdinç Türkcan/İHA)

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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