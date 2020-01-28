Jandarmadan Kumar Baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan Kumar Baskını - Son Dakika

Jandarmadan Kumar Baskını

7 saat önce

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde gerçekleştirilen kumar baskınında bir kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde gerçekleştirilen kumar baskınında bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde İ.A. isimli şahsın kumar oynattığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından İ.A.'ya ait iş yerinde yapılan aramalarda bozuk para ile çalışan ve oyun oynamaya hazır vaziyette oyun makinesi ele geçirildi.


Yetkililer, İ.A. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Jandarma, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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