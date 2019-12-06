Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kumar operasyonu: 30 kişiye ceza kesildi
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Jandarmadan kumar operasyonu: 30 kişiye ceza kesildi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, çay ocağına kumar baskını yaparken, düzenlenen operasyonda 30 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Jandarmadan kumar operasyonu: 30 kişiye ceza kesildi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, çay ocağına kumar baskını yaparken, düzenlenen operasyonda 30 kişiye idari yaptırım uygulandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi ve Egemenlik mahallelerinde umuma açık çay ocaklarında kumar oynandığını tespit etti. Söz konusu çay ocaklarına baskın yapan ekipler, adreslerde tombala oynandığını belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplam 30 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan idari yaptırım uyguladı. Operasyonda tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konulurken işletme sahipleri M.Z.Ö. ve İ.H.K. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.


Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
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