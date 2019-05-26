Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kumar operasyonu Açıklaması

Jandarmadan kumar operasyonu Açıklaması

4 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde kumar ve tombala uygulaması yaptı.

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde kumar ve tombala uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 91 ekip ve 383 personelin katılımı ile müşterek olarak yapılan 'Kumar Tombala' uygulaması kapsamında; 498 umuma açık yerde yapılan uygulama neticesinde 6 bin 2 kişi sorgulanmış; çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalanarak, bu kişilerden 2'si gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 3 iş yeri hakkında ceza-i işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilmiş, 3 adet kumar makinesi ve 250 TL. para ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:54 Kaynak: İHA
Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa
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