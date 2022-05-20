Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon - Son Dakika
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Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon

20.05.2022 18:50
Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri iş yeri sahibi ve kumar oynayan iki kişi hakkında işlem yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri iş yeri sahibi ve kumar oynayan iki kişi hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ereğli'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan iki kişi ile iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapılırken, kumar oynanan 450 TL para ile oyun kağıtlara el konuldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon - Son Dakika


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