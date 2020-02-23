Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan kumar ve alkol uygulaması

6 saat önce

Balıkesir ve ilçelerin de jandarma ekipleri 840 personelin katılımı ile yasa dışı kumar ve alkol denetimi yaptı.

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Balıkesir ve ilçelerin de jandarma ekipleri 840 personelin katılımı ile yasa dışı kumar ve alkol denetimi yaptı. Jandarmanın yaptığı uygulamada 9 bin 890 kişiye GBT uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 223 ekip, 840 personel ve 3 köpeğin katıldığı 3 aşamalı olarak icra edilen "Huzur ve Güven" ya sa dışı Bahis, Kumar ve Oyun Makineleri ve Alkol uygulaması kapsamında; bin 50 umuma açık yerde yapılan uygulamada 2 işyeri hakkında 2 bin 579 TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri 9 bin 890 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 33 kişi yakalandı.


Yakalanan bu şahıslardan 5 'i gözaltına alındı. Adli ve idari işlem uygulanan 17 kişiye 11 bin 992 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin uygulaması esnasında 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram sentetik uyuşturucu, 150 paket bandrolsüz sigara, 2 deste oyun kağıdı ve 110 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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