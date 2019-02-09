Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kumarhane Operasyonu

Jandarmadan Kumarhane Operasyonu

40 dakika önce

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından bir lokale yapılan baskında çok sayıda tombala ele geçirilirken, 3 bin lira para cezası kesildi.

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Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından bir lokale yapılan baskında çok sayıda tombala ele geçirilirken, 3 bin lira para cezası kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Orhangazi ilçesinde bir lokalde kumar oynatıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri baskın düzenledi. Lokalde bulunan H.D.,M.D.,Ö.Ş., N.M., O.K., S.Ü., İ.U. ve E.D. tombala oynadıkları esnada yakalandı. Yapılan aramalarda 8 adet tombala kağıdına ve pullara el konuldu. Bahse konu lokali işleten E.Ç. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan idari işlem yapıldı. 9 şahsın her birine 320 lira cesa kesildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

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