Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kur'an kurslarında trafik eğitimi
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Jandarmadan Kur'an kurslarında trafik eğitimi

16 dakika önce

Edirne'de, Kur'an kurslarındaki çocuklara jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan Kur'an kurslarında trafik eğitimi, System.String[]
Edirne'de, Kur'an kurslarındaki çocuklara jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 3 - 17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Trafik Dedektifleri Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Müftülüğü koordinesinde yapılan çalışmayla Kur'an kurslarındaki çocuklara trafik eğitimi verilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Edirne ve Havsa ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik yapılan trafik eğitimlerinde çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla bilgiler verildi. Özellikle emniyet kemeri kullanımı uygulamalı gösterilerek konu ile ilgili eğitici broşürler dağıtıldı. Havsa Kaymakamı ve ilçe müftüsünün de katılım sağladığı seminerde öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Jandarma trafik timlerince, Kur'an kursu ve yaz okullarında trafikle ilgili eğitici projelere yaz tatili süresince devam edilecek."
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:14 Kaynak: AA
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