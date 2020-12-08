Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası - Son Dakika

Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası
08.12.2020 15:03
Trabzon'da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.
Trabzon'da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca; emre aykırı davranış, sarhoşluk, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kabahatler ile Covid-19 denetimleri kapsamında (sosyal mesafe, karantina/izolasyon tedbirlerine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma zorunluğuna uymamaktan) 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL, 1 konaklama tesisine veri göndermemekten 9 bin 12 TL idari para cezası uygulanırken, 6 kişi hakkında ise Covid-19 kurallarına riayet etmemekten adli işlem yapıldı. - TRABZON
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