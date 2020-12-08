Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası - Son Dakika

Trabzon'da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca; emre aykırı davranış, sarhoşluk, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kabahatler ile Covid-19 denetimleri kapsamında (sosyal mesafe, karantina/izolasyon tedbirlerine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma zorunluğuna uymamaktan) 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL, 1 konaklama tesisine veri göndermemekten 9 bin 12 TL idari para cezası uygulanırken, 6 kişi hakkında ise Covid-19 kurallarına riayet etmemekten adli işlem yapıldı. - TRABZON