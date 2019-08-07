Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı
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Jandarmadan kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan pazarlarını ziyaret ederek satıcılara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarmadan kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan pazarlarını ziyaret ederek satıcılara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki hayvan pazarında satıcılara sahte para, dolandırıcı ve hayvan hırsızlığına karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulundu. Gölcük Selimiye Köyü Eski Taş Ocakları mevkiinde kurulan hayvan pazarını ziyaret eden jandarma ekipleri, hayvan satıcılarının sahte para, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlıklarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek gerekli bilgilendirmeler yaptılar. Hayvan satıcılarını uyaran İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Yücel Akçay, "Kurban Bayramının son haftaya girildi, burada sizlerin dikkat etmeniz gereken sahte para, dolandırıcı ve hayvan hırsızlıklarına karşı daha dikkatli olun sizlerin canınız yanmasın, bir olay olduğunda ise hemen 112 acil çağrı merkezine bildirin, sizlerin can ve mal güvenliğinizi korumak bizlerin görevidir, bunun içinde ne zaman olursa olsun hemen 112 çağrı merkezini arayın" dedi. - KOCAELİ
Jandarma, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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