Jandarmadan Litvanya polisiyle ortak proje - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı ve Litvanya Emniyet Teşkilatı'nca yürütülen "Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi" Kırıkkale'de uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Bir Ailenin Huzur, Bir Ülkenin Mutluluğudur" sloganıyla aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir proje başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi" uygulamalarına Kırıkkale'de başlanıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin genel hedefi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın yetki alanı içerisinde aile içi şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara, suç içeren faaliyetlerde yer alan ve şiddete maruz kalmış çocuklara yönelik daha etkili ve yüksek kalitede hizmet sunulması olarak belirlendi. Faaliyet kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri astsubay kıdemli üstçavuş Sezer Atsan ve astsubay çavuş Cansu Akın tarafından Yahşihan ilçesinde çeşitli işletmelerde çalışan kadınlar ziyaret edildi. Ziyarette kadına karşı şiddetin sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığı, her türlü psikolojik baskı veya cinsel ve ekonomik şiddet, hakaret, tehdit veya aşağılama içeren sözlerin de şiddet türleri içerisinde yer aldığı vurgulandı."

Açıklamada, şiddet mağduru kadınların yasal hakları, şiddete maruz kaldıklarında yapması gerekenler konusunda bilgilendirme yapılarak, bilgilendirici broşür dağıtıldığı kaydedildi.