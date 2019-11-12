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JANDARMADAN LÜKS REZİDANSA UYUŞTURUCU BASKINI

7 saat önce

İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tonlarca bonzai üretilebilecek 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi.

JANDARMADAN LÜKS REZİDANSA UYUŞTURUCU BASKINI, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tonlarca bonzai üretilebilecek 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ve E.K.'nin yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi torbacı tabir edilen kişilere dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar şüphelilerin kiraladığı Küçükçekmece'deki rezidansa operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yatağın baza kısmına saklanmış Bonzai yapımında kullanılan 15 kilogram "Fubinaca" maddesi ele geçirildi.  15 kilo Fubinaca'dan 15 ton Bonzai elde edildiği kaydedildi.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Şüphelilerin görüntüsü


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
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