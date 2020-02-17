Jandarmadan maddi durumu yetersiz ailelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Jandarmadan maddi durumu yetersiz ailelere yardım - Son Dakika

Jandarmadan maddi durumu yetersiz ailelere yardım

7 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, maddi durumu yetersiz 12 aileye gıda yardımında bulundu.

Jandarmadan maddi durumu yetersiz ailelere yardım, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, maddi durumu yetersiz 12 aileye gıda yardımında bulundu.


İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri İstiklal ilkokulu bünyesinde okuyan ve maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen 12 öğrencinin ailesine gıda yardımında bulundu. Jandarma personelinin kendi aralarında aldığı gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda malzemelerini alan aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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