Jandarmadan maddi durumu yetersiz ailelere yardım - Son Dakika

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Jandarmadan maddi durumu yetersiz ailelere yardım
7 saat önce
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, maddi durumu yetersiz 12 aileye gıda yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, maddi durumu yetersiz 12 aileye gıda yardımında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri İstiklal ilkokulu bünyesinde okuyan ve maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen 12 öğrencinin ailesine gıda yardımında bulundu. Jandarma personelinin kendi aralarında aldığı gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda malzemelerini alan aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN
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