Jandarmadan makaron operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan makaron operasyonu
04.03.2021 18:21
Antalya'da sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yapan bir kişi yakalandı.
Antalya'da sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yapan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Kemer JASAT Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde bir tütüncüye baskın yapıldı. O.U isimli şahsın satışa hazırlanmış halde 6 bin 380 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlenirken 14 kilogram açıkta sarmalık kıyılmış tütün tespit edildi. O.U.'ya toplam 698 TL idari yaptırım cezası uygulanırken yakalanan malzemelere el konuldu. İfadesi alınan O.U. serbest bırakıldı. - ANTALYA
Son Dakika Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor