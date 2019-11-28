Jandarmadan medikal firmalara operasyon

7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırdığı iddiasıyla bazı medikal firmalarına operasyon düzenlendi. Operasyonda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Muğla illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığınca Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medikal firmaları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırıldığı bilgisi alındı. Yapılan araştırmalarda Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde faaliyet gösteren 3 Medikal Firması tarafından anjiyo operasyonlarındaki hastalara kullanılan ve yurtdışından ithal edilen stent, katater, kılavuz teli gibi medikal sarf malzemelerinin sahte etiket/barkod kullanılarak fatura edildiği tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturmaya başlanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca; teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin anjiyo operasyonlarında hastalara hiç kullanılmayan veya kullanılan miktardan daha fazla miktarda medikal sarf malzemelerini fatura ettiği tespit edildi. Şüphelilerin 3 medikal firması üzerinden 54 ildeki 130 kamu/üniversite ve özel hastanelere satışını yaptığı anjiyo operasyonu yapılan hastalarda kullanılan medikal sarf malzemelerine ait etiketler/barkodlarda inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde; hastanelerde anjiyo operasyonu yapılan yaklaşık 9 bin hastada 35 bin kaleme yakın sahte etiketli/barkodlu, medikal sarf malzemesinin fatura edildiği, bu suretle Sosyal Güvenlik Kurumunun yaklaşık 25.000.000 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bir kısmının elde ettikleri gelirleri yurtdışındaki bankalara aktardıkları bilgisine ulaşıldı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Olan Örgüte Üye Olma, Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme, Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, İhale Edimine Fesat Karıştırma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi, Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet, Resmi/Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturmaya istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Muğla illerinde 23 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda; onbinlerce çeşitli markalarda medikal sarf malzemelerine ait sahte etiket, sahte barkod, boş barkod kağıdı, 1 adet Sahte etiket/barkod basımında kullanılan bilgisayar, 2 adet Sahte etiket/barkod basım makinası, 81 adet Dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sağlık işlemlerine müteakip sorgu işlemlerine Ankara İl Jandarma Komutanlığında başlanıldı. Şüpheliler soruşturmanın tamamlanmasını müteakip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. (YEK-MH-BC -