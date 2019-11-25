Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret
Son Dakika Güncel Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti.

Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, jandarma yetkilileri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yenimahalle'deki Türkan Azmi Köksoy İlkokulu'nu ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na öğretmenleri adına bağışta bulunan 3-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Yetkililer, ziyarette, öğretmene sertifika ve çiçek verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden yetkililer, jandarmanın görevleri hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

Sınıf öğretmeni de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmetçiğe teşekkür etti.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Jandarma, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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