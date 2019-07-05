Son Dakika Haberleri: Jandarmadan mevsimlik işçilere şefkat eli
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Jandarmadan mevsimlik işçilere şefkat eli

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik işçileri ziyaret etti.

Jandarmadan mevsimlik işçilere şefkat eli, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik işçileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı köyünde çadırlar bölgesinde bulunan mevsimlik işçileri ziyaret etti. Ziyarette işçi ve çocuklara güvenlik, sağlık, bedeni, zihni, psikolojik ve kişisel gelişim, aile ortamı, huzur ve güven içerisinde çocuk yetiştirme, çocukların özel ihtiyaçlarının karşılanmasının, çocukların genel kolluğu ve jandarmayı tanımaları, jandarmadan nasıl yardım isteneceği hakkında bilgi verildi. Ziyarette çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve kek dağıtıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
Jandarma, Bursa, İşçi, 3. Sayfa
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