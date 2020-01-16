Jandarmadan miniklere "akülü arabalı" trafik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan miniklere 'akülü arabalı' trafik eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan miniklere "akülü arabalı" trafik eğitimi

6 saat önce

Hatay'da, jandarma trafik timlerince bir ilkokul bahçesinde oluşturulan "Trafik Eğitimi ve Oyun Parkı"nda, minikler akülü araç kullanarak trafik kurallarını öğrendi.

Jandarmadan miniklere

Hatay'da, jandarma trafik timlerince bir ilkokul bahçesinde oluşturulan "Trafik Eğitimi ve Oyun Parkı"nda, minikler akülü araç kullanarak trafik kurallarını öğrendi.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ilçede bulunan Yolağzı İlkokulu bahçesinde "Trafik Eğitimi ve Oyun Parkı" alanı oluşturdu.

Okul müdürü Zülfü Aküzüm'ün de koordinesinde öğrenciler, akülü araç kullanarak gelecekte güvenli, bilgili ve donanımlı sürücülerin yetişmesi amaçlandı.

Uygulamada teorik ve pratik eğitim gören öğrenciler, trafikte uyulması gereken kuralları da öğrendi.

Jandarma, Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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