Jandarmadan miniklere bayrak hediyesi - Son Dakika

Jandarmadan miniklere bayrak hediyesi
15.03.2021 17:00
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası Kirazlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası Kirazlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Jandarma görevlileri çocuklara Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma bölgesinde bulunan Kuşadası ilçesindeki Kirazlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette okula, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi için Türk bayrağı, kitap, jandarma çocuk dergisi ve satranç takımı hediye eden jandarma ekipleri günün anlam ve önemi hakkında öğrenciler ile sohbet etti. - AYDIN
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