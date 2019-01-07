Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Miniklere Trafik Eğitimi

Jandarmadan Miniklere Trafik Eğitimi

1 saat önce

Edirne'de Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim komutanlığı ve çocuk suçları personeli tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Jandarmadan Miniklere Trafik Eğitimi, System.String[]
Edirne'de Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim komutanlığı ve çocuk suçları personeli tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlanması konusunda "Trafik Dedektifleri Projesi." kapsamında ilköğretim öğrencilerine kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Uygulamalı eğitimler sonucunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 3-17 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edecek. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Jandarma, Edirne, Güncel
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