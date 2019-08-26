Son Dakika Haberleri: Jandarmadan motosiklet denetimi
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Jandarmadan motosiklet denetimi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Jandarmadan motosiklet denetimi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.


Kahramanmaraş'ta motosikletlerin kazaya karışma sayısının, yaz döneminde artmasından dolayı Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 23 ve 25 Ağustos tarihleri arasında motosikletlere yönelik trafik denetimleri yapıldı. Çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde 38 sürücü belgesiz, 32 sürücü kasksız, ayrıca 5 tescil belgesiz sürücüye işlem yapılırken, 2 yakalaması bulunan motosikletin ise trafikten men edildiği öğrenildi.


Motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:26 Kaynak: İHA
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