Jandarmadan motosiklet sürücülerine "uçak"lı uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan motosiklet sürücülerine 'uçak'lı uyarı - Son Dakika

Jandarmadan motosiklet sürücülerine "uçak"lı uyarı

6 saat önce

Trafik kazalarının önemli sebepleri arasında yer alan hız konusuna dikkati çekmek için Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan video klipte, motorsiklet sürücülerine, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin" mesajı verildi.

Trafik kazalarının önemli sebepleri arasında yer alan hız konusuna dikkati çekmek için Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan video klipte, motorsiklet sürücülerine, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin" mesajı verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, trafik kazalarının sebepleri arasında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmama kusurunun ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığının vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bursa'daki Jandarma Trafik Okulu'nda bir klip hazırladığı belirtilen bilgilendirmede, bu klibin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.

Klipte, bir motosiklet sürücüsü jandarma personeli ile uçak pilotunun kurallara uygun şekilde kalkış yaptıkları anların görüntülerine yer verilirken, hız kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Klipli mesajda, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin. 'Tamam, ben oldum' demeyen, trafik kurallarına harfiyen uyan, sorumluluk sahibi olan ve hünerlerini başkalarına ispatlamak zorunda olmadığının farkına varan tüm motosiklet sürücülerimize, güvenli sürüşler dileriz. Trafik kurallarına uy, yeteneğini konuştur." ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan motosiklet sürücülerine uçak lı uyarı

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:51 Kaynak: AA
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