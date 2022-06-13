Jandarmadan motosikletlere yönelik "şok denetim" - Son Dakika
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Jandarmadan motosikletlere yönelik "şok denetim"

13.06.2022 10:12
Jandarmadan motosikletlere yönelik "şok denetim"

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, motosikletlere yönelik yaptığı şok denetimde 66 sürücüye toplamda 62 bin TL ceza uyguladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, motosikletlere yönelik yaptığı şok denetimde 66 sürücüye toplamda 62 bin TL ceza uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim çerçevesinde; 10 Haziran gününde Kumluca ilçesinde, 9 farklı noktada, Kemer ve Finike Trafik timlerinin desteğiyle motosikletlere yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucu 66 motosiklet sürücüsüne toplamda 62 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 30 motosiklet trafikten men edilirken, denetimlerden kaçmaya çalışan sürücüler motosikletli trafik timlerince yakalandı. - ANTALYA

Jandarmadan motosikletlere yönelik şok denetim
Jandarmadan motosikletlere yönelik şok denetim

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan motosikletlere yönelik 'şok denetim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan motosikletlere yönelik "şok denetim" - Son Dakika
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