Jandarmadan motosikletlere yönelik uygulama

Tokat'ta, jandarma ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Tokat'ta, jandarma ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 3 bin 988 araç ve motosiklet kontrol edildi. 27 motosiklet trafikten men edildi. 19 bin 416 lira cezai işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti!

Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum

Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlamada sızıntı oluştu!