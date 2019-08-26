Son Dakika Haberleri: Jandarmadan motosikletlere yönelik uygulama
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Jandarmadan motosikletlere yönelik uygulama

24 dakika önce

Tokat'ta, jandarma ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Jandarmadan motosikletlere yönelik uygulama, System.String[]

Tokat'ta, jandarma ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 3 bin 988 araç ve motosiklet kontrol edildi. 27 motosiklet trafikten men edildi. 19 bin 416 lira cezai işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:56 Kaynak: AA
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