Jandarmadan "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı - Son Dakika
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Jandarmadan "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

17.04.2022 12:13
Jandarmadan "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehrin farklı bölgelerine afiş asarak ve vatandaşa broşür dağıtarak kampanyaya destek verdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından "Mutluluğa evet, silahlı eğlenceye hayır" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Trabzon'da başlatılan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesine İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personelimiz de şehrin farklı noktalarına astıkları bilgilendirme afişleri ile katkıda bulundu." ifadesine yer verdi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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