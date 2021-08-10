Jandarmadan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" çağrısı - Son Dakika

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca düğün, nişan gibi etkinliklerde ateş açılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mutluluğa kurşun sıkma geleceği karartma" kapsamında etkinlik alanlarına levha asılması için kontroller yaparak, düğün, nişan, kutlama, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde ateş açılmaması konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmeye çalışıyor.

Kentte bazı düğünlerin kapalı mekanlar yerine mahallelerde, ikamet çevrelerinde sokak düğünü şeklinde yapılması nedeniyle bu düğünlerde çıkması muhtemel olay ve ateşli silah kullanımı jandarma, aracılığıyla engelleniyor.

Köylerde devriye gezen ekipler, düğünleri ziyaret ederek, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması ve pandemi kuralları hususunda anons yaparak uyarılarda bulunuyor.

Jandarma, düğünleri ziyaretlerinde Kilis Valiliğinin hazırladığı "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişleri de düğün alanlarına asmaları için vatandaşlara teslim ederek, katılımcılara farkındalık oluşturuyor.

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.