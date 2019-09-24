Son Dakika Haberleri: Jandarmadan nargile tütünü operasyonu
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Jandarmadan nargile tütünü operasyonu

1 saat önce

Kilis'te, jandarma bir kamyonette yaptığı aramada 55 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Jandarmadan nargile tütünü operasyonu, System.String[]

Kilis'te, jandarma bir kamyonette yaptığı aramada 55 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Güvenli köy yolu üzerinde A.Y. yönetimindeki kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, 55 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.


A.Y. jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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