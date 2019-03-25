Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Narkotik Köpeği 'Dost' ile Uyuşturucu Tacirlerine Gözdağı

Jandarmadan Narkotik Köpeği 'Dost' ile Uyuşturucu Tacirlerine Gözdağı

27 dakika önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği 'Dost'un eğitim görüntülerini, 'Dost'a güven, suçlulara korku!' başlığıyla paylaştı.

Jandarmadan Narkotik Köpeği 'Dost' ile Uyuşturucu Tacirlerine Gözdağı, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği 'Dost'un eğitim görüntülerini, 'Dost'a güven, suçlulara korku!' başlığıyla paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde arama köpeği Dost'un eğitim görüntülerini sosyal medya hesabı twitterdan paylaştı. 'Dost'a güven, suçlulara korku!' başlığı ile paylaşılan görüntüde Dost, eğitmeni ile birlikte egzersiz yapıp, şınav çekiyor ve selam veriyor. Yoğun ilgi gören görüntüde, "Uyuşturucu madde arama köpeğimiz Dost; gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitimlerine ara vermeden devam ediyor" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:25 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
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