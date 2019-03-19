Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Narkotik ve Hırsızlık Operasyonu

Jandarmadan Narkotik ve Hırsızlık Operasyonu

47 dakika önce

Ankara'da bir özel üniversitenin kampüsü çevresinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı, I·l Jandarma Komutanlıgˆı ekiplerince yakalandı.

Jandarmadan Narkotik ve Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Ankara'da bir özel üniversitenin kampüsü çevresinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı, I·l Jandarma Komutanlıgˆı ekiplerince yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde bulunan bir özel üniversitenin kampüsü civarında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen I·.B.K, İl Jandarma Komutanlıgˆı ekiplerince takibe alındı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, c¸es¸itli miktarlarda uyus¸turucu madde, uyus¸turucu kullanımı ic¸in hazırlanan du¨zenek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 50 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü örenildi.

Hırsızlık zanlılarına operasyon

Mamak ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, "Mayalılar" olarak bilinen suç grubu mensuplarını takibe aldı.

Zanlılara ait olduğu belilenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ile 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, E.M. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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