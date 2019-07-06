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Jandarmadan nefes kesen operasyon havadan görüntülendi

1 saat önce

Jandarmadan nefes kesen operasyon havadan görüntülendi Jandarma önce drone'la keşif yaptı, sonra da operasyonBURSA - Bursa'da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan nefes kesen operasyon havadan görüntülendi
Jandarma önce drone'la keşif yaptı, sonra da operasyon
BURSA - Bursa'da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bursa İl jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma ekipleri Rüştüye Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Drone ile Ö.A. ve H.A. isimli şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde keşif yapıldı. Düzenlenen operasyonda drone ile havadan takip sağlanırken, jandarma köpeği Roket'te girilmedik yer bırakmadı.
Yapılan operasyonda özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış yaklaşık bin kök kenevir, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve raporlamalar yapıldıktan sonra imha edildi.
Jandarmadan nefes kesen operasyon havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa
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