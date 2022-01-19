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Jandarmadan nefes kesen tatbikat - Son Dakika

Jandarmadan nefes kesen tatbikat

19.01.2022 08:30
Jandarmadan nefes kesen tatbikat

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'çığda arama kurtarma ve araçta rehine kurtarma' tatbikatı nefesleri kesti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'çığda arama kurtarma ve araçta rehine kurtarma' tatbikatı nefesleri kesti.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tatbikatlarda Komando Tabur Komutanlığı personelleri tarafından 'çığda arama kurtarma ve afet bölgesinde çadır kurma faaliyeti', Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca da 'araçta rehine kurtarma' operasyonu düzenlendi. Senaryo gereği çığda kaybolan şahıs, arama kurtarma köpeği tarafından tespit edilerek bulunduğu yerden komandolar tarafından çıkarıldı. İlk yardım müdahalesi yapılan şahsın tedavisi kurulan çadırda devam ettirildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri de terör unsurlarınca bir otobüste alıkonulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta, otobüse nefes kesen operasyon düzenleyen JÖH'ler, teröristleri etkisiz hale getirerek, rehineleri başarılı bir şekilde tahliye etti.

Düzenlenen tatbikatı izlemeye Muş Valisi İlker Gündüzöz, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve askeri erkan katıldı. - MUŞ

Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Jandarmadan nefes kesen tatbikat

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İl Jandarma Komutanlığı, Arama Kurtarma, Jandarma, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan nefes kesen tatbikat - Son Dakika


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