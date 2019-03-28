Jandarmadan Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu
49 dakika önce
Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu 'Alem' ile 'Barut'un katıldığı operasyonda 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda takibe alınan araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu
'Alem' ile 'Barut'un katıldığı operasyonda 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi
VAN - Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda takibe alınan araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların Van il merkezinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kullandığı aracı yakın takibe aldı. Yapılan operasyon neticesinde, Tuşba
ilçesi sınırlarında durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpekleri 'Alem' ile 'Barut'un da katılımıyla yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12 Kaynak: İHA
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