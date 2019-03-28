Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu 'Alem' ile 'Barut'un katıldığı operasyonda 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda takibe alınan araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.

Jandarmadan Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu
'Alem' ile 'Barut'un katıldığı operasyonda 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda takibe alınan araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların Van il merkezinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kullandığı aracı yakın takibe aldı. Yapılan operasyon neticesinde, Tuşba ilçesi sınırlarında durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpekleri 'Alem' ile 'Barut'un da katılımıyla yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi MİT Buldu TSK Vurdu 16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 01:01:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]