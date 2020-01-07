Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

6 saat önce

Yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacılara dağıtan bir şahıs, Jandarma ekiplerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalandı.

Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada, System.String[]

Yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacılara dağıtan bir şahıs, Jandarma ekiplerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu sevkiyatında ticari taksileri kullanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, operasyonda 85 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı kamerada.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, torbacı Aziz isimli bir şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi (Skunk) yasa dışı yollardan yurda sokarak, Zeytinburnu bölgesine getirip bir sitede depoladığı, buradan ticari taksi kullanarak, farklı ilçelerdeki torbacılara dağıtım yapan şahıslara verdiği bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şahsın kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladığı site tespit edildi.


Şüpheli kıskıvrak yakaladı


Jandarma, şüpheli A.T.'nin fiziki takibi esnasında belirlediği muhtemel noktalara ekipler yerleştirdi. Takibe alınan, A.T.'nin Küçükçekmece'de uğradığı adrese ticari bir taksinin geldiği, A.T.'nin ise yaya olarak gelip siteye giriş yaptığı tespit edildi. Kısa süre sonra, A.T.'nin elinde beyaz bir poşetle binadan çıkarak, ticari taksiye doğdu yöneldiği esnada Jandarma ekiplerince şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin elinde bulunan beyaz torbada yapılan kontrolde, 10 kilo uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi. Şüphelinin ikamet adresinde de arama yapan ekipler 75 kilo Skunk daha buldu.


A.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik soruşturma ise devam ediyor. Nefes kesen operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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