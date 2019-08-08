Jandarmadan nostaljik motorize birlikleri paylaşımı
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Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 1974 yılındaki motorize ekiplerinin çalışmalarını içeren nostaljik fotoğraflar paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 1974 yılındaki motorize ekiplerinin çalışmalarını içeren nostaljik fotoğraflar paylaştı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden 1974 yılında motorize birliklerinin çalışmalarını belgeleyen fotoğraflar paylaştı. Nostaljik karelerde jandarma personelinin sepetli motosikletlerle eğitim yaptığı görüldü. Jandarmanın bu paylaşımı motosiklet severlerin yüzünü güldürü. - ANKARA
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