Son Dakika Haberleri: Jandarmadan nostaljik motorize birlikleri paylaşımı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan nostaljik motorize birlikleri paylaşımı

6 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 1974 yılındaki motorize ekiplerinin çalışmalarını içeren nostaljik fotoğraflar paylaştı.

Jandarmadan nostaljik motorize birlikleri paylaşımı, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 1974 yılındaki motorize ekiplerinin çalışmalarını içeren nostaljik fotoğraflar paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden 1974 yılında motorize birliklerinin çalışmalarını belgeleyen fotoğraflar paylaştı. Nostaljik karelerde jandarma personelinin sepetli motosikletlerle eğitim yaptığı görüldü. Jandarmanın bu paylaşımı motosiklet severlerin yüzünü güldürü. - ANKARA
Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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