Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımı
Son Dakika Güncel Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımı

Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımı

6 saat önce

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik Timi tarafından İlk ve Ortaokul öğrencilerine ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımı, System.String[]

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik Timi tarafından İlk ve Ortaokul öğrencilerine ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.


Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Ali Köse köyündeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Organizasyona İlçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç ve İlçe Jandarma Komutalığı komutanları katıldı. Jandarmanın yapmış olduğu yardım öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.


Okul müdürü Nağihan Karaca ve Müdür yardımcı Hatice Tuğba Akan, yapılan bu yardımın öğrencilerle beraber kendilerini de çok mutlu ettiğini ve öğrenciler adına ilçe jandarma komutanlığına teşekkür ettiler. - IĞDIR

Jandarma, Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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