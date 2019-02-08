Jandarmadan Öğrencilere Eğitim Semineri
43 dakika önce
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından İçme İlk ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim semineri verildi.
Elazığ
'da İl Jandarma
Komutanlığı tarafından İçme İlk ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim semineri verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince verilen seminerde, öğrencilerin dikkat etmesi gereken kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Eğitim programında ayrıca iz takip köpeği tarafından gösteri düzenlendi.
Eğitimin ardından öğrenciler İçme Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Türkçe dersinde vatani görevini yapan askerler için yazdıkları mektupları, yaptıkları resim ve Türk bayrağını askeri personele verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:01 Kaynak: AA
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