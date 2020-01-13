Jandarmadan öğrencilere eğlenceli "trafik kuralları" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan öğrencilere eğlenceli 'trafik kuralları' eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan öğrencilere eğlenceli "trafik kuralları" eğitimi

6 saat önce

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Jandarmadan öğrencilere eğlenceli

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.


İl Jandarma Komutanlığı, merkez Antakya ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan Kuruyer Abdülaziz Karadeniz İlkokulundaki öğrencilere, trafik kullarını anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Palyaço eşliğinde verilen eğitimde miniklere trafik kuralları, trafik işaretleri ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Eğitimi ilgiyle izleyen öğrenciler, palyaço gösterisiyle de eğlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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