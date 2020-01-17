Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara uymayan servisçilere ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara uymayan servisçilere ceza - Son Dakika

Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara uymayan servisçilere ceza

6 saat önce

Manavgat'ta yarı yıl tatiline giren öğrencilere jandarma ekipleri çeşitli hediyeler verdi.

Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara uymayan servisçilere ceza, System.String[]

Manavgat'ta yarı yıl tatiline giren öğrencilere jandarma ekipleri çeşitli hediyeler verdi. Öğrenci servislerini de denetleyen Jandarma 12 sürücüye 2 bin 374 TL para cezası uyguladı.


Manavgat ilçe Jandarma komutanlığı trafik timleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Anadolu lisesi, Fatma Turgut Şen Anadolu lisesi, Ulukapı İlköğretim okulu ve Çeltikçi ilköğretim okullarında karne dağıtım törenlerine katılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Diğer yandan 2019/2020 öğretim yılının ilk yarı yılında toplam 53 okulda 2 bin 195 öğrenciye seminer verildi, seminerler esnasında öğrenciler trafik konuları ile ilgili bilgilendirildi. Ayrıca 110 okulda 657 servis aracı kontrolü yapılarak 657 servis şoförüne de trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme ve seminer faaliyeti yapıldı. Yapılan denetlemelerde 12 sürücüye 2 bin 374 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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