Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere kırtasiye yardımı
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Jandarmadan öğrencilere kırtasiye yardımı

13 dakika önce

Van Jandarma Komutanlığı, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunarak bayram öncesi sevindirdi.

Jandarmadan öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]
Van Jandarma Komutanlığı, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunarak bayram öncesi sevindirdi.
Eğitim öğretim yılı boyunca kente bağlı kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunan İl Jandarma Komutanlığı, bu kez de kent merkezindeki Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndaki öğrencilerin yüzünü güldürdü.
İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki okulda görev yapan öğretmenler, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yardım edilmesi için İl Jandarma Komutanlığından talepte bulundu.
Öğretmenlerin talebini karşılıksız bırakmayan jandarma, okul idaresinin belirlediği ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu, oyuncak dağıttı.
Jandarma ekipleri, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları, okul servislerine binme kuralları ve yaya trafiği konularında bilgiler verdi, çizgi film gösterimi yapıldı.
Daha sonra okul bahçesinde toplanan öğrencilere eğitimli jandarma köpeklerinin gösterisi izletildi. Öğrenciler, yakın ilgi gösterdikleri jandarma personeliyle fotoğraf çektirdi.
Okul müdürü Ramazan Çınar, gösterdiği duyarlılıktan dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile getirdikleri hediyelerle öğrencileri sevindiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:48 Kaynak: AA
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