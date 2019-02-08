Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Öğrencilere Seminer

Jandarmadan Öğrencilere Seminer

29 dakika önce

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından, 120 öğrenciye seminer verildi.

Jandarmadan Öğrencilere Seminer, System.String[]
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından, 120 öğrenciye seminer verildi. Seminer sonrası Mehmetçiğe mektup yazan öğrenciler ise karakolu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından merkeze bağlı İçme Köyü ilk ve ortaokulunda 'Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' eğitim semineri verildi. 120 öğrencinin katıldığı seminerde iz takip köpeği tarafından da gösteri yapıldı.

Seminerin ardından öğrenciler, Türkçe Dersi kapsamında ilk mektuplarını vatani görevini yapan Mehmetçiğe yazdı.Öğrenciler yazdıkları mektup ve yaptıkları resimleri, İçme Jandarma Karakol Komutanlığında askerlere teslim etti.Mehmetçiğe büyük ilgi gösteren öğrenciler, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Öteyandan seminer ve eğitimlerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Okulların ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği' protokolü kapsamında yapıldığı aktarıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Elazığ, Jandarma, Güncel
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