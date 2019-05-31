Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere "Sürücü Seyahat Karnesi"
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Jandarmadan öğrencilere "Sürücü Seyahat Karnesi"

1 saat önce

Kavak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine sürücü seyahat karnesi dağıtıldı.

Jandarmadan öğrencilere
Kavak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine sürücü seyahat karnesi dağıtıldı.
Öğrencilere, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi hakkında bilgi veren Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, karnenin amacının araç kullanan sürücülerin ve çocuklarının trafik kurallarına duyarlılığının geliştirilmesi olduğunu belirtti.
Projenin 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kırmızı düdük kampanyası" dahilinde yürütüldüğünü aktaran ekipler, "Sizlere dağıttığımız karnelerle araç kullanan anne ve babalarınıza trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yaparak, notlar vereceksiniz. Doldurduğunuz karneleri 20 Haziran'a kadar, '#trafikkarnem' etiketi ve "TrafikEgm" Twitter adresiyle paylaşacaksınız. Yapılacak değerlendirme sonucunda Türkiye genelinde ilk 100'e giren çocuğumuz bisikletle ödüllendirilecek." ifadesini kullandı.
Daha sonra ekipler tarafından öğrencilere, sürücü seyahat karneleri dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:08 Kaynak: AA
Jandarma, Kavak, Güncel
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