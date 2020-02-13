Jandarmadan öğrencilere tanıtım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan öğrencilere tanıtım - Son Dakika

Jandarmadan öğrencilere tanıtım

20 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilere Jandarma ve sahil güvenlik akademisi hakkında bilgilendirmeler de bulundu.

Jandarmadan öğrencilere tanıtım, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilere Jandarma ve sahil güvenlik akademisi hakkında bilgilendirmeler de bulundu.


Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerine farklı aktiviteler yaparak yeni hayata alıştırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce düzenlenen kariyer günleri etkinlikleri ile öğrencilere gelecekte belirleyecekleri kariyerleri gösteren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ile işbirliğinde bir aktivite daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Kademeli Uzman Çavuş Kenan Karaca tarafından okulun 12. sınıf öğrencilerine Jandarma ve Sahil güvenlik akademisi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Akademinin tanıtım başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler veren Komutan Karaca, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Kademli Uzman Çavuş Kenan Karaca'nın okula gelerek öğrencilerle bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Karaca'ya meslek hayatında başarılar diledi. - DÜZCE

Anadolu Lisesi, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
07:44 Defne Samyeli'nin ihanet çıkışına Cem Yılmaz'dan olay gönderme: Sen bizi dostlarımızdan koru
07:41 Ebru Destan boşandı mı? Destan'dan samimi açıklamalar
07:41 İrem Derici: Telefonumdaki fotoğraflar ortaya çıksaydı...
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 08:56:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan öğrencilere tanıtım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]