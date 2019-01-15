Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi

41 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından öğrencilere trafik konulu eğitim verildi.

Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından öğrencilere trafik konulu eğitim verildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde eğitim öğretim gören öğrencilere 'trafik dedektifleri' programı kapsamında eğitimler verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafikte sorumlu davranma, trafik kurallarına uymayanları uyarma, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı ve trafik çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler bilgilendirme faaliyetinin çok faydalı ve verimli olduğunu dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel
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