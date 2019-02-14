Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi
24 dakika önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca, köydeki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Tokat
İl Jandarma
Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca, köydeki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Jandarma ekipleri, Küçükbağlar Ahmet Dursun
Çalışkan İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla sunum yaptı.
Öğrencilere ulaşım, kara yolu trafiği, temel trafik kuralları, okul servisi kullanırken ve acil durumlarda yapılması gerekenler, gece gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyecek uyarıcı tedbirler, yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının gerekliliği gibi konularda bilgi verildi.
Öğrencilere, güvenli alanlarda oyun oynama ve bisiklet sürme konularında da uygulamalı eğitim aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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